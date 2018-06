Wellny: è trevigiana la prima mozzarella senza latte

VALDOBBIADENE Si prepara a conquistare i palati americani la nuova mozzarella completamente senza lattosio e senza allergeni. Un alimento pensato per gli amanti del cibo ultra salutista e creato da un'innovativa start up trevigiana.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" infatti, è stata Infoodlab, giovane azienda trevigiana con sede a Valdobbiadene, a dare vita a Wellny, nuova linea di formaggi completamente vegetali prodotti nella Marca. La mozzarella senza latte avrà forma sferica con sapore, struttura e forma quanto più possibile vicini all'originale. Una scommessa frutto di un grande lavoro di ricerca da parte di un team di professionisti che ha lavorato sodo per dare vita a una linea di prodotti capaci di rispettare la tradizione, introducendo però una serie di importanti innovazioni dedicate alla salute e al mangiare sano. Il 29 giugno a New York saranno presentati i primi tre prodotti della linea Wellny: oltre alla mozzarella senza lattosio, la start up trevigiana ha creato anche una ricotta e un formaggio spalmabile entrambi vegetali. L'obiettivo è quello di riuscire a portare gli innovativi prodotti di Marca anche negli scaffali italiani in un prossimo futuro. Pur mantenendo importanti proprietà nutrizionali con molte fibre, i prodotti creati da Infoodlab sono privi di allergeni e non hanno grassi saturi né additivi. Una scommessa internazionale per una coraggiosa realtà trevigiana nel settore dell'alimentazione sana.