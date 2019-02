Il miglior ristorante-birreria d'Italia si trova in provincia di Treviso

Nell'autunno del 2018 erano stati premiati con i tre boccali del “Gambero rosso” ma, nelle scorse ore, un riconoscimento ancor più importante e prestigioso ha premiato il lavoro dei fratelli trevigiani Andrea e Daniela De Bortoli.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" il loro storico locale Nidaba a Montebelluna è finito al primo posto della classifica dei migliori ristoranti italiani specializzati in birra del sito americano Ratebeer. Una vera e propria consacrazione per il locale trevigiano che ha da poco inaugurato anche il Nidabar, un nuovo locale dedicato a tutti gli amanti della birra in piazza Matteotti a Treviso. Il sito americano Ratebeer, giudica e classifica le birre sulla base dei giudizi pubblicati dai vari utenti, senza manipolazioni né condizionamenti di sorta. Proprio per questo i voti dei clienti hanno premiato il locale di Montebelluna come eccellenza italiana assoluta nel campo delle birre. I titolari del Nidaba sono i fratelli Andrea e Daniela De Bortoli che hanno deciso di portare avanti la passione per la birra da oltre quarant'anni. L'osteria casalinga della loro mamma, nella frazione di Caonada, dove i due fratelli hanno iniziato a lavorare a soli 19 anni, si è trasformata ben presto in un locale dove la passione e l'amore per le birre di tutto il mondo hanno incontrato il gusto e il favore di centinaia di clienti che, durante i fine settimana, riempiono sempre il locale di Montebelluna. Una consacrazione che i due titolari non considerano però come un punto di arrivo. Dopo aver ringraziato sui social e di persona tutti i loro collaboratori, i fratelli De Bortoli sembrano intenzionati ad ampliare ancora di più le possibilità legate al Nidaba nei prossimi mesi. In programma ci sarebbero nuove aperture simili al Nidabar di Treviso e anche il sogno di una scuola di formazione per tutti i giovani interessati a produrre e vendere birra. Una sfida e un progetto tutt'altro che impossibili dopo essere stati eletti come miglior ristorante-birreria in tutta Italia.