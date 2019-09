A Fiera apre un nuovo negozio di alimentari: il casolino torna in città

Food & Hope è il nuovo negozio di alimentari che ha appena aperto nel quartiere di Fiera a Treviso, negli spazi che furono del centro del libro in via Paolo Veronese 16. Nasce da un’idea di Laura Tallon (classe 1986) e Alessandro Gallina (classe 1990) e si pone come uno spazio innovativo del commercio alimentare, attendo alla tracciabilità, alla sostenibilità ed al packaging.

Molte le filosofie che lo animano: prima fra tutte quella del Kilometro zero, della riduzione degli sprechi e della plastica, della valorizzazione delle piccole produzioni alimentari e delle cooperative sociali per offrire ai trevigiani, ma anche ai turisti, un’opportunità di spesa sana e sostenibile. I prodotti in vendita, compresi quelli freschi, sono venduti anche sfusi: un approccio che garantisce lo spreco zero e che viene incontro alle esigenze dei nuovi consumatori. I 200 metri quadri di superficie di vendita sono organizzati in modo da garantire al consumatore non un semplice acquisto, ma un’esperienza, quasi un’emozione: ci sono aree relax, spazi per il caffè, per incontri, seminari, conferenze, scaffali con letture selezionate perché «il negozio - spiegano i due fondatori - è e vuole essere uno spazio fisico di incontro alternativo alla piazza, un luogo dove si entra, ci si informa sulle novità e sul cibo che si mangia, dove si sta bene, dove si coltiva la salute e si curano le relazioni». E’ previsto anche un piccolo spazio per la degustazione dei prodotti del negozio ed un’area dedicata ai bambini.

«L’e-commerce ed il servizio di consegna post vendita sono già in programma - assicurano i titolari - Ora la partita è aperta e con questo nuovo punto vendita, che in Ascom ha trovato supporto e servizi, Treviso intende modernizzare la propria rete commerciale e porsi a testa alta di fronte al pubblico internazionale. La sfida di Laura ed Alessandro è la sfida di tutti i piccoli dettaglianti, che reinterpretano il ruolo del “casolino” dimostrando capacità e spirito innovativo. Per Ascom queste imprese sono “la spina dorsale dei quartieri e dei piccoli centri urbani” e da anni la stessa Ascom ha avviato una serie di azioni a servizio e tutela. Il negozio sarà aperto anche il sabato.