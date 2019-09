Grecia in festa: arriva il festival dedicato alla cucina del Peloponneso

Da venerdì 4 a domenica 6 ottobre presso il Parco di Ca' Diedo all'interno della rassegna Oderzo Food Fest 2019 andrà in scena l'ottava edizione del format enogastronomico "Grecia in Festa" dedicato al gusto e al divertimento dal Peloponneso.

Tre giornate di festa in un'atmosfera unica, tra tantissime specialità della cucina greca con pietanze dolci e salate per tutti i gusti - da accompagnare a fresche bevande tipiche dalla Grecia, musica e danze tradizionali, mini bazar con prodotti tipici, area relax con tavoli nel parco - e molto altro. Il menù a base di pietanze tipiche greche, a cura della Taberna Itaca sarà ricchissimo: Pita Feta, Pita Hallumi, Suvlaki, Grigliata mista, Pita Lukanico, Yogurt Greco, Dolmodakia, Insalata Greca, Pita Gyros, Frittura, Baklava, Kataifi, Polpettine di ceci, Bastoncini di Feta, Pita Sutsukaki, Salsa Tzatziki - e molto altro. Questi gli orari di apertura: venerdì dalle 18.00 a mezzanotte circa. Sabato e domenica: dalle 11 a mezzanotte circa (aperti a pranzo e cena con orario continuato tutto il giorno).

Il fitto programma di musica ed eventi gratuiti prevede:

Sabato 5 Ottobre: Danze Tradizionali con Stage & Workshop dalle ore 19.00 e poi Show & Spettacolo dalle ore 20.30 insieme al nostro corpo di ballerini

Domenica 6 Ottobre: Dalle ore 18.30 Presentazione del libro "Sette Giorni in Grecia" (BeccoGiallo Edizioni) con l'autore Emanuele Apostolidis. Grecia in Festa è un evento a ingresso gratuito di Italia on The Road - Cibo Da Strada, in collaborazione con Oderzo Food Fest, Forò Oderzo, Camera di Commercio di Treviso - Belluno, con il Patrocinio del Comune di Oderzo, powered by Via Audio.