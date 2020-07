E' trevigiana la 3^ classificata tra le migliori pizzerie kamut-gourmet d'Italia

Dalla Liguria alla Puglia, passando per il Veneto: per gli amanti della pizza di alta qualità a cui piace sperimentare nuove combinazioni e impasti, l’azienda Kamut ha ideato un vero e proprio itinerario tutto Italiano alla scoperta delle migliori creazioni realizzate da maestri della pizza gourmet e della lavorazione della farina di grano khorasan Kamut.



Dopo lunghi mesi di sperimentazioni casalinghe tra farina e forno, torna con l’estate la voglia e la possibilità di viaggiare alla scoperta di nuovi itinerari in Italia. Per questo motivo Kamut Enterprises of Europe - concentrata sul biologico dell’antico grano khorasan - con la campagna “Kamut Pizza Ambassador 2020” ha in questi giorni eletto la Kamut Pizza più amata per il 2020, individuando quattro ulteriori finalisti che rappresentano l’eccellenza della ricca filiera di circa 1500 pizzerie licenziatarie del marchio sul territorio nazionale.



Dalla più tradizionale margherita con bufala alle originali pizze gourmet con abbinamenti inaspettati, l'azienda propone un itinerario in cinque tappe alla scoperta delle migliori Kamut pizze realizzate con prodotti selezionati e ingredienti di alta qualità, da mettere in agenda per un’escursione fuori porta o un viaggio estivo alla scoperta dell’Italia. E in questa classifica c'è anche una pizzeria trevigiana classificatasi al terzo posto. Si tratta della Pizzeria Il Matterello di Morgano che ha ottenuto il riconoscimento grazie alla Kamut Pizza “Ushuaia” con fior di latte, zucchine alla julienne, pomodori ciliegino pachino, salmone norvegese affumicato, cubetti di feta e pepe: "La nota decisa dei grani di pepe nero contribuisce a bilanciare, con le zucchine, le note salate della feta greca e del salmone norvegese, creando un equilibrio di sapori perfetto in abbinamento all’impasto a base di farina di grano khorasan Kamut" fa sapere l'azienda.

Al primo posto, invece, la Liguria con Pianeta Pizza a Genova, vincitore del titolo “Kamut® Pizza Ambassador 2020” con una splendida e irresistibile Kamut Pizza classica Bufala; mentre seconda in classifica è la Puglia con la Trattoria Pizzeria Le Arcate a Pulsano (TA), con una Kamut Pizza che sorprende con i sapori e i profumi della regione in abbinamento a due ingredienti inaspettati: la passata di pomodoro pachino, mozzarella fiordilatte della Murgia pugliese e fiori di formaggio spalmabile sono infatti abbinati a fettine di speck altoatesino e chicchi di melograno.

