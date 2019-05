La Primavera del Prosecco fa tappa a Conegliano

La Primavera del Prosecco Superiore arriva a Conegliano, per la sesta edizione di “Street, Wine&Food”, appuntamento che per questa edizione si presenta in una veste completamente rinnovata, proponendo un intero weekend (il 10, 11 e 12 maggio) alla scoperta del territorio e delle bellezze artistiche della città del Cima.

Tutta nuova anche la location: dalla storica ed elegante Piazza Cima, cuore pulsante della Conegliano medioevale, l'evento si sposta nel suggestivo piazzale del Castello di Conegliano. Una scelta dettata dalla volontà della Pro Loco di rilanciare uno degli angoli più affascinanti della città in cui bellezza e memoria storica si fondono e da sempre considerato il biglietto da visita della città. L'evento proporrà un’atmosfera in cui coesistono in armonia le moderne tendenze “Street” dei migliori Truck Food con le migliori proposte gastronomiche locali e internazionali, abbinate a degustazioni delle eccellenze del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG provenienti dalle cantine del territorio. Arricchiranno le giornate un fitto calendario di eventi musicali e performance artistiche grazie alla collaborazione e alla direzione artistica di Spektra Shows, sia nel Piazzale San Leonardo che nel Parco del Castello.

Il Parco del Castello ospiterà anche associazioni del territori e degli espositori con prodotti artigianali e aziende del territorio. Ma la vera sorpresa sarà l'esclusivo angolo “Boudoir”, nel piazzale adiacente alla torre, con musica dal vivo e spettacoli di nicchia. Da segnalare infine che, per favorire il corretto svolgimento della manifestazione, l'organizzazione metterà a disposizione dei bus navetta gratuiti per raggiungere il Castello dalla Stazione FS e da Piazza Cima. Sarà comunque un fine settimana denso di appuntamenti, grazie alle altre Mostre in programma: fino al 12 maggio proseguono infatti la 50^ Mostra dei Vini di Refrontolo e la Mostra "è Verdiso" di Combai. Un calendario di eventi grazie al quale la Primavera del Prosecco Superiore è in grado di proporre al pubblico un itinerario davvero originale nel territorio del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, in cui gastronomia, arte, storia, sport e cultura diventano un unico percorso che porta il visitatore alla scoperta di panorami incredibili e della sapiente arte enologica dei vignaioli dell'Alta Marca.