Il radicchio rosso di Treviso Igp sbarca in India con gli studenti del Beltrame

Un'esperienza che i ragazzi dell'Istituto Beltrame di Vittorio Veneto ricorderanno probabilmente per tutta la vita, un viaggio di studio in India per celebrare la cucina italiana nel mondo.

A decollare assieme alla dirigente scolastica, Cavallini il professor Ingletto, Giada e Alessio rispettivamente degli indirizzi di pasticceria e enogastonomia. In valigia il meglio del territorio tra radicchio rosso di Treviso Igp, trota affumicata, prodotti caseari ma anche video del nostro territorio per una promozione a 360 gradi. La partita più golosa si giocherà tra i fornelli dove i ragazzi prepareranno un Risotto con Radicchio di Treviso, trota, uova di trota e Formaggio 13 Lune per poi stupire con un radicchio marinato in agrodolce. Una settimana in cui non mancheranno contaminazioni e spunti da tenere in saccoccia e condividere con i compagni.