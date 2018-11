Nuovo presidente per il Consorzio del radicchio rosso di Treviso

Andrea Tosatto è il nuovo presidente del Consorzio di tutela del radicchio rosso di Treviso Igp e radicchio variegato di Castelfranco Igp. La carica è avvenuta in Consiglio di amministrazione la scorsa settimana dopo che l’assemblea, lo scorso 28 ottobre, aveva approvato il bilancio 2017/2018 e rinnovato il consiglio di amministrazione.

«Ho accettato con piacere l'incarico – dichiara il presidente Tosatto - il Consorzio negli ultimi anni ha registrato un costante incremento di prodotto certificato sia per il Treviso che per il Castelfranco e quindi l’obiettivo è quello di continuare il lavoro svolto da chi mi ha preceduto (Paolo Manzan presidente per 9 anni). Le modifiche ai disciplinari di produzione, la registrazione del marchio in alcuni paesi extra UE, l’informazione e la formazione dei soci, la promozione dell’area di produzione anche in chiave turistica, la passione per la qualità e la capacità di proporre anche prodotti aventi alto contenuto di servizio in aggiunta alla prima gamma, rappresenteranno i cardini su cui accrescere il successo della nostra missione». Il nuovo consiglio può contare sulla presenza di numerosi giovani ma anche sull’esperienza di figure come quella di Adriano Daminato, presidente di Opo Veneto e quella di Lino Franchetto, già presidente del Consorzio tra il 2000 e il 2006 e di Walter Feltrin già presidente della Coldiretti trevigiana. Andrea Tosatto. figlio di Attilio Tosatto, “nasce e cresce” in mezzo al radicchio. Già nel 1992 è socio dell’attività familiare che, con il suo contributo, arricchisce e fa crescere nel corso degli anni fino a trasformare, nel 2001, la semplice società a conduzione familiare nella Green Fruit Srl di oggi. Nel 1996 è tra i “padri costituenti” del Consorzio di tutela del Radicchio di Treviso e Variegato di Castelfranco e assieme al padre Attilio ha continuato il suo impegno nei vari consigli di amministrazione fino ad oggi.