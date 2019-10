Il Radicchio di Treviso protagonista alla fiera Host 2019 di Milano

Dal Danubio al Sile per reinterpretare il Radicchio Rosso di Treviso. Lo chef stellato Heiko Lacher, dopo aver visto, qualche settimana fa, le prime fasi della produzione della prelibata cicoria è pronto a ritornare in Italia per interpretare in chiave globale i piatti della tradizione. Lo farà durante a 41° edizione di Host Milano che andrà in scena dal 18 al 22 ottobre 2019.

Un progetto che prende forma grazie ad una collaborazione tra Perin Srl, azienda di San Vendemiano leder nelle lavorazioni in acciaio, che nei giorni di fiera ha pensato di presentare una nuova linea di prodotti dedicati alla ristorazione grazie a dei cookingshow dove il protagonista sarà proprio Il Radicchio Rosso di Treviso. Tra gli chef che saliranno sul palco Elena Bordin dell'Agriturismo Bosco del Falco e Marco Osellame dell'omonimo agriturismo, i quali attraverso i piatti della tradizione daranno le basi a Heiko per reinterpretare, secondo la sua visione ed esperienza, gli ingredienti. Un'occasione per il Radicchio Roso di Treviso per affacciarsi alla vetrina più completa al mondo per l'ospitalità professionale che ogni due anni a Rho Fiera attira centinaia di migliaia di visitatori professionali da tutto il mondo.