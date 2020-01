Il radicchio di Treviso Igp sale in alta quota e arriva a Merano

Si chiude con una serata di Gala il percorso del gusto che ha portato il Radicchio Rosso di Treviso IGP a 1500 m di altitudine grazie all'impegno del Consorzio di tutela e del Ristorante 1500 del Vigilius Mountain Resort di Merano che tra dicembre e gennaio ha proposto uno menù degustazione della pregiata cicoria. Dietro la proposta lo chef Filippo Zoncato, vicentino, impegnato nel combinare e interpretare in chiave moderna cucina regionale e cucina internazionale.

Un evento che conferma ancora una volta la versatilità del Fiore d'inverno capace di soddisfare ed ispirare cucine dove la ricerca del gusto e delle identità è all'ordine del giorno. Trasversale la presenza del Radicchio di Treviso Igp in tutte le portate, dagli antipasti al dolce, dove incontrerà altre eccellenze come l'Asiago e il Broccolo Fiolaro di Creazzo ma anche il tartufo, lo stracchino ed, infine, mascarpone, cioccolato e noci. Un prodotto sul quale, a detta degli addetti del settore, è un piacere lavorare alla ricerca del sapore perfetto. Tra le particolarità della serata il secondo antipasto, I tre Radicchi e Cicin, una proposta che è il risultato dell'impegno di Marco Ale Oxandabarat, chef del ristorante Bloom di Treviso che, per l'occasione, salirà a Merano dopo aver vinto il concorso che ha coinvolto tutta la città nella creazione di un piatto ad hoc con protagonista il radicchio stesso; il vincitore di questa competizione sarà in cucina con Filippo Zoncato e preparerà un piatto che verrà aggiunto al menu, solo per la sera del 30 gennaio.

Il Menù

Bruschetta, salsa al tartufo, stracchino e radicchio di Treviso crudo, I tre Radicchi e Cicin, Cannellone di Radicchio variegato, asiago e raperonzoli all'aceto di mele, salsa alle uova, Rotolo di coniglio, tortino broccolo fiolaro di Creazzo, marmellata di radicchio, cipolla al forno, More on Tv - noci, radicchio di Treviso, mascarpone, gorgonzola e cioccolato