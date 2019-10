In zona Fonderia riapre il Sunset per un nuovo ristorante che rivoluziona la cucina

Domenica prende il via la nuova stagione del Sunset Restaurant, in zona Fonderia a Treviso. Lo storico ristorante riapre i battenti sotto una nuova veste, con tante novità e specialità culinarie ricercate. Alla base c’è un concept rivoluzionario in cucina, dove lo chef propone pietanze uniche e materie prime di qualità provenienti da ogni parte del mondo. Un viaggio dei sapori internazionale che abbraccia tutti i gusti e i palati, dalle carni esotiche di antilope, angus e zebra, passando per le specialità giapponesi crude fino alle prelibatezze finlandesi. Uno sguardo al futuro e all’innovazione dell’enogastronomia, senza però dimenticare la tradizione della griglia con costate, fiorentine e filetti pregiati abbinati a un’accurata selezione di vini. Il Sunset Restaurant propone pranzi gourmet dalle ore 12 alle 15 a prezzo fisso, mentre un menù alla carta per la cena dalle ore 19 (info e prenotazioni 3488783829).

