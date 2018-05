La miglior “Casatella Trevigiana in Ricetta” si vota a suon di like su Facebook

TREVISO Un formaggio simbolo del territorio trevigiano, la cui versatilità ha stimolato la creatività e l’audacia di pasticceri, gelatai e ristoratori della provincia. Sta infatti entrando nel vivo il Contest promosso dal Consorzio di Tutela della Casatella Trevigiana DOP e realizzato dall’area digitale di Zeta Group. La gara, a colpi di ricette e foto da acquolina in bocca, si sta svolgendo in queste ore nella pagina Facebook “Casatella Trevigiana DOP”.

La sfida, riservata ai professionisti della ristorazione trevigiana, prevede l’ideazione di creazioni che abbiano come ingrediente protagonista l’unico formaggio a pasta molle con il riconoscimento “Di Origine Protetta”. Dei molti concorrenti in gara, solo due saranno i vincitori: il primo eletto da una giuria qualificata, che valuterà la qualità di foto e ricetta. Il secondo incoronato dal popolo del web a suon di “like”, già numerosissimi in questi primi giorni. Si potrà votare fino a domenica 27 maggio a questo link: http://bit.ly/CasatellainRicetta.

