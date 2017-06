Le ricette di Sior Dolce: come preparare una squisita torta tre strati

TREVISO Eccoci arrivati a giugno, l’estate si avvicina e i suoi effetti già si fanno sentire tra caldo soffocante e piogge di passaggio e la stagione dei dolci freddi, dei gelati, degli yogurt è cominciata! Ma ancora non siamo nell’estate addentrata perciò vi voglio proporre una torta tre strati semplice da preparare ma ottima da gustare in compagnia dopo una bella grigliata con amici e parenti o un bel pranzo succulento.

TORTA TRE STRATI

Ingredienti:

per la frolla

100 gr zucchero vanigliato

1 uovo

150 gr burro

200 gr farina 00

un pizzico di lievito per dolci

per la crema

100 gr zucchero

30 gr amido di mais

1 uovo

1 tuorlo

250 ml panna fresca

biscotti savoiardi

confettura di ciliegie

1 bicchiere di latte

Preparazione:

Impastare la frolla amalgamando in una ciotola le uova con lo zucchero, aggiungere poi il burro e la farina senza manipolare troppo il composto. Ricoprirlo con pellicola per alimenti e lasciarlo riposare in frigo per 30 minuti circa.

A parte preparare la crema mettendo in un pentolino l’uovo con lo zucchero e inserendo poi l’amido di mais; mescolare bene il composto poi aggiungere la panna scaldata a parte. Portare ad ebollizione continuando a mescolare a fuoco tenue fino ad addensamento. Lasciar raffreddare.

Stendere ¾ di frolla in una teglia con carta da forno lasciando i bordi un po' alti, ricoprire con uno strato di savoiardi bagnati nel latte (in alternativa anche nell’alchermes) poi con uno strato di confettura di ciliegie ed infine con un ultimo strato di crema. Decorare con la pasta frolla rimasta ed infornare a 180° con forno caldo per circa 35 – 40 minuti.

Sfornare la torta, lasciarla raffreddare, cospargerla di zucchero a velo e servire.