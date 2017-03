Le ricette di Sior Dolce: come preparare una deliziosa torta doppio strato con fragole

Siamo entrati quasi ufficialmente nel periodo primaverile, le giornate diventano più lunghe, le piante iniziano a germogliare e i fiori cominciano a sbocciare! Il sole ci scalda con i suoi raggi e sentiamo il bisogno di uscire e di assaporare il risveglio della natura e dei nostri sensi intorpiditi dall’inverno ed iniziamo a sentire i profumi e i sapori della Primavera. In questo clima vi voglio proporre un dolce leggero e fresco per cominciare ad abituare il palato ai gusti freschi dell’estate, dei dolci freddi e dei gelati ma anche dei sapori dei frutti estivi come le fragole.

TORTA DOPPIO STRATO

Ingredienti:

120 gr farina 00

6 gr di lievito per dolci

4 uova

140 gr zucchero

½ bacca di vaniglia

150 ml panna da montare

150 ml di confettura di fragole

Zucchero a velo per decorare

Procedimento:

Dividere i tuorli dagli albumi e montare a neve quest’ultimi con una parte di zucchero; sbattere i tuorli con il restante zucchero, un pizzico di sale e dell’estratto della bacca di vaniglia. Unire poi i due composti e mescolare delicatamente dal basso verso l’alto per evitare che si smonti. Aggiungere un po' per volta la farina setacciata insieme al lievito ed amalgamare bene, ma delicatamente, fino a raggiungere un composto omogeneo. Prendere una teglia di 24 cm di diametro, imburrarla ed infarinarla o rivestirla di carta da forno e versarvi il composto; infine infornare a forno già caldo a 170° per circa 30 minuti.

A parte montare bene la panna fredda con le fruste e prendere la confettura di fragole. A cottura ultimata, togliere la torta dal forno, sformarla e lasciarla raffreddare bene, poi tagliarla a metà in senso orizzontale e cospargerla prima con la confettura poi con la panna; infine ricoprire la torta con l’altra metà e con la panna avanzata coprire i bordi della stessa. Spolverare con zucchero a velo la superficie ed eventualmente decorare con della confettura o con delle fragole fresche. Conservare in frigo fino al momento di servire. Buon appetito!