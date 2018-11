Ristorante Al Gabbiano: festa grande per i primi 40 anni di attività

Compleanno speciale per il ristorante al Gabbiano di Levada di Ponte di Piave: l’attività compie 40 anni mentre il nonno Benito, spegne 80 candeline. Quella di Benito è una storia tutta da raccontare, frutto di sacrifici e passione che continua oggi, grazie al supporto dei figli e ad una serie di intuizioni che hanno reso grande un’attività nata in una zona della marca trevigiana in cui, probabilmente 40 anni fa, nessuno avrebbe scommesso.

E invece la storia del Gabbiano, nata da Benito con alle spalle un’esperienza all’estero, una gavetta da “El Toulà”, il supporto della moglie Rosanna, è un susseguirsi di successi e di intuizioni: nel 1978 inaugura il primo Piano Bar in provincia con il Maestro Mario Costalonga e lo Snack Bar con cucina alla piastra a vista, riesce a consolidare l’attività formando cuochi e camerieri e facendone dei professionisti. L'Hotel “Al Gabbiano” conta oggi 28 camere ed è frequentato da turisti di ogni nazionalità del mondo nonché da clientela commerciale, la recente Residenza Cristallo ospita invece appartamenti monolocali e trilocali; Il ristorante Al Gabbiano, Snack Bar e Piano bar continuano la tradizione mentre Villa Faggiotto si dedica a Meeting & Events.

I tre figli Gianluca, Simone ed Eva rincorrono oggi, con passione, quello che già era il desiderio di papà Benito che con un pizzico di follia e molta professionalità ha il merito di aver contribuito ad innovare e rendere speciale la ristorazione in una zona in cui il turismo doveva ancor far capolino. Brindisi augurale il 23 con clienti ed amici, e domenica il compleanno.