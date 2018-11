Olio Extra Vergine Day, degustazione guidata sabato alla Latteria Perenzin

Come si degusta l’olio? La Latteria Perenzin di San Pietro di Feletto organizza per sabato 17 novembre un pomeriggio dedicato all’oro verde: “Olio Extra Vergine Day - Alla scoperta della cultura dell’olio”. Dalle ore 13.00 alle ore 19.00 sarà possibile conoscere gli oli extra vergine di oliva della Bottega del Gusto insieme al giornalista Maurizio Pescari, uno dei maggiori esperti in cultura dell’olio in Italia e docente dell’Università dei Sapori di Perugia. Alle ore 15.30 ci sarà una degustazione tecnica guidata di olio che servirà ad apprendere le linee essenziali per conoscere la differenza tra un olio e l’altro a tavola e in cucina. Si potranno assaggiare oli di diverse regioni italiane in un incontro nel quale tutti saranno coinvolti in prima persona.

Costo 8 euro.

Chi partecipa alla degustazione avrà uno sconto del 20% sull'acquisto dell’olio in degustazione.

Per prenotazioni: 0438 34874.