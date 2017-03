Le ricette di Sior Dolce: ecco come preparare un buonissimo rotolo di pere e ricotta

Giunti al termine del periodo di Carnevale, siamo entrati nel periodo della Quaresima ossia un tempo di quaranta giorni che precede la Pasqua e che per i cristiani viene segnato da avvenimenti importanti. L’inizio di questo tempo viene sancito dal Mercoledì delle Ceneri e culmina con la Settimana Santa che termina con la festa della Pasqua. Durante il periodo quaresimale, secondo l’antica tradizione cristiana, doveva vigere il digiuno e l’astinenza soprattutto da cibi grassi, carni e alcolici, divieti che nella società odierna non vengono più nemmeno consigliati dai sacerdoti, se non da qualche anziano prelato, e che molte persone nemmeno conoscono.

Che siate o meno dei prudenti cristiani, nelle giornate frenetiche vi è sempre la necessità di gustare una piccola porzione di zuccheri che aiutano il corpo, ma anche l’anima, e danno la carica per affrontare il mondo odierno. Perciò oggi vi voglio proporre una ricetta semplice, quasi leggera, ma succulenta e variabile a vostro totale piacimento.

ROTOLO CON RICOTTA E PERE

Ingredienti:

3 uova

60 gr di zucchero semolato

40 gr di farina 00

40 gr di fecola di patate

Un pizzico di lievito per dolci

Sale

1 scorza di limone grattuggiata o della vaniglia

Per il ripieno:

150 gr di ricotta

2 pere

2 cucchiaini di zucchero

1 cucchiaino di miele

Cioccolato fondente

Procedimento:

Dividere gli albumi dai tuorli, montare a neve i primi fino a raggiungere un composto denso e spumoso; in un altro recipiente sbattere i tuorli con lo zucchero, il sale, la buccia di limone grattugiata e le due farine setacciate con il pizzico di lievito. Poi unire delicatamente gli albumi montati a neve e mescolare dal basso verso l’alto in modo che il composto non smonti. Imburrare ed infarinare o rivestire di carta da forno una teglia quadrata o rettangolare (io ho usato una teglia 25x25), versare l’impasto, livellare delicatamente ed inserire nel forno statico già caldo alla temperatura di 180° per circa 10.15 minuti fino a completa doratura. Togliere dal forno immediatamente, capovolgere la pasta in un foglio di carta da forno pulito ed arrotolarla su di esso fino a raffreddamento.

Nel frattempo preparare la farcia: sbucciare le pere e tagliandole a pezzetti piccoli, metterle in una casseruola nel fuoco insieme allo zucchero ed al miele e cuocere per alcuni minuti. Setacciare la ricotta in un recipiente ed unirvi la poltiglia di pere scolandole dal sugo che si è formato (tenerlo da parte per creare un eventuale salsina da abbinare). Mescolare i due composti, stendere la pasta e adagiarvi sopra la crema poi arrotolare con l’aiuto della carta da forno e premere bene affinché non si apra.

Lasciar riposare nel frigo e intanto sciogliere a bagnomaria della cioccolata fondente poi con l’aiuto di un sac a poche o di un cucchiaino, decorare il rotolo a piacimento e conservare in frigo fino al momento dell’assaggio. Volendo potere scegliere una diversa farcia per il vostro rotolo, sia più semplice con confetture o crema di nocciole oppure più complicata con una crema pasticcera accompagnata da pezzi di frutta o di cioccolato.