Slow Food Day: quest'anno l'appuntamento è in Piazza Borsa

Ogni anno Slow Food dedica una giornata a promuovere l'associazione e il sostegno ai suoi progetti in Italia e nel mondo. Quest'anno Treviso sarà una delle 100 piazze in Italia che aderiranno all'iniziativa.

Sabato 1 giugno Slow Food sarà in piazza Borsa dalle 10 alle 19 con molti produttori del territorio. Per conoscere le loro storie, la loro filosofia e assaggiare i loro prodotti, molti dei quali sono presìdi del Veneto, non resta altro da fare che raggiungerli in centro a Treviso dove ci sarà anche uno speciale food truck. Si potranno scoprire le attività che l’associazione ha svolto durante l’anno sul territorio e iscriversi o sostenere Slow Food con una piccola donazione. Non mancheranno laboratori per grandi e piccini su tematiche molto importanti come: plastica, zuccheri, api, cereali e merenda sana. Non mancate.