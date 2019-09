Torna lo Spiedo Gigante: svelata la 63esima edizione

Fervono i preparativi per la 63esima edizione dello “Spiedo Gigante” di Pieve di Soligo: una delle manifestazioni più care ai pievigini che ha saputo guadagnarsi negli anni tanti apprezzamenti anche di appassionati che provengono da altre regioni italiane.

Alla regia dell’evento, patrocinato dal Comune di Pieve di Soligo, ancora una volta la Pro Loco di Pieve di Soligo con il nuovo presidente Erminda Brunelli. Dal 28 settembre al 13 ottobre 2019, per tre fine settimana consecutivi, la comunità di Pieve di Soligo sarà vestita a festa grazie a tanta buona musica, eventi collaterali e la valorizzazione massima delle specialità gastronomiche del territorio: lo Spiedo d’Alta Marca e lo Spiedo Gigante con più di 1500 porzioni di quaglia. Il programma della manifestazione prevede molte serate di degustazioni di piatti e di vini del territorio nello stand, con oltre 700 posti a sedere, in piazza Caduti nei Lager, oltre a tre fine settimana dedicati ai più giovani con musica moderna delle radio locali, musica degli anni 50/60, cover band dei migliori artisti italiani e musica rock. Non mancherà il tiro alla fune, per il 37esimo anno consecutivo, che vedrà sfidarsi le contrade Contà e Trevisan con concorrenti provenienti dalle zone legate alle due diverse sponde del fiume Soligo. Inoltre, ci saranno mercatini, mostre, spettacoli, gare a piedi e tante attività destinate ai bambini che, quest’anno, saranno i veri protagonisti della festa: clown, teatrini, truccabimbi e molto altro ancora.