Il trevigiano Stefano Quaggio è il nuovo direttore del consorzio Vini Venezia

Trevigiano d’origine con alle spalle una laurea in Scienze e tecnologie Viticole ed Enologiche conseguita all’Università di Padova, un diploma di perito agrario e un’esperienza professionale pluriennale maturata presso Valoritalia srl. E' questo il profilo di Stefano Quaggio, nuovo direttore del Consorzio Vini Venezia. Il consiglio di amministrazione del consorzio veneto ha nominato Quaggio con l’obiettivo di dare continuità all'importante eredità lasciatagli dal suo predecessore Carlo Favero.

«Siamo molto felici che Stefano Quaggio abbia accettato questa posizione – ha affermato il presidente del consorzio Giorgio Piazza - e ringraziamo di cuore Carlo Favero per la professionalità e la dedizione con cui ha lavorato sino ad oggi. Abbiamo scelto una figura giovane e dinamica in quanto siamo convinti che il Consorzio Vini Venezia abbia bisogno di nuove energie da spendere sul campo e da mettere al servizio del territorio». «Si tratta di un incarico che mi onora e a cui dedicherò tutto il mio impegno e il mio entusiasmo – ha dichiarato il neo Direttore Quaggio - Ringrazio sinceramente il direttore Favero per il prezioso lavoro che ha svolto sin qui, operato che sono davvero felice di poter proseguire implementando i vari e ambiziosi progetti su cui il Consorzio è impegnato a partire dalla campagna di comunicazione vitivinicola 2019, alla revisione del nuovo disciplinare della Doc Venezia che sarà attivo dalla vendemmia 2019 oltre che al progetto di realizzare due periodici informativi, uno di respiro nazionale e l’altro dedicato agli andamenti delle cinque denominazioni del Consorzio. Abbiamo inoltre in agenda degli importanti appuntamenti a cui il Consorzio parteciperà da vero protagonista, quali Vinitaly, Prowein 2019 e Feel Venice, evento dedicato all’enologia veneta aperto al pubblico».