Da Treviso all'Australia, Elisa rappresenterà l'Italia a Melbourne

Due anni pieni di successi per Elisa Urdich, barista trevigiana che, insieme a Fabio, gestisce la caffetteria Taste coffee & more nel cuore di Treviso.

Miglior barista italiana nel 2018, terza caffetteria d’Italia nel 2019, Elisa ha trasformato la sua più grande passione nel lavoro quotidiano. Lo scorso 20 gennaio, Elisa è diventata campionessa italiana per la Brewer’s cup e rappresenterà, dal 4 al 7 maggio, l’Italia a Melbourne in questa specialità. Come dice Elisa «un barista non dev'essere un semplice esecutore di ordini richiesti dal cliente. Un bravo barista deve far vivere un’esperienza positiva e può farlo soltanto se ama il proprio prodotto e il proprio lavoro». Dopo l'importante traguardo raggiunto, nelle scorse ore sono arrivati su Facebook anche i complimenti da parte del Governatore del Veneto, Luca Zaia: «Complimenti e in bocca al lupo, cara Elisa!»