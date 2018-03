Nasce TasterPlace, un nuovo strumento per imparare a degustare cibi e bevande

MONTEBELLUNA TasterPlace nasce da un gruppo di professionisti con la passione per il cibo di qualità, che ha deciso di sviluppare degli strumenti per rendere più facile e accessibile la degustazione allenando l’olfatto. «Quando ci siamo avvicinati al mondo della degustazione per la prima volta, come semplici amatori, ne siamo rimasti affascinati, ma anche un po’ confusi: mentre il sommelier elencava i profumi del vino (rosa, peperone verde, liquirizia, fior d’acacia...) noi riuscivamo solo a dire se il vino era di nostro gradimento o meno», raccontano gli ideatori di TasterPlace. «Per noi, l’olio extravergine di oliva aveva un buon profumo di “olio”, ma non riuscivamo a riconoscere i sentori di carciofo o di mela. Con il tempo abbiamo capito che l’olfatto può essere allenato a riconoscere i diversi aromi e, acquisendo questa capacità, diventa più facile apprezzare i cibi di qualità e capire quali ci piacciono di più. Questo ci ha aperto un mondo nuovo che ci ha insegnato a scegliere cosa mangiare e come abbinare i diversi cibi: TasterPlace nasce per aiutare la gente a sviluppare queste capacità in modo facile e divertente».

“AROMI” TasterPlace: una palestra per l’olfatto - Il primo passo per avvicinarsi al mondo della degustazione è quello di concentrarsi sul senso più importante per questa attività, l’olfatto. Gli odori sono la prima cosa che percepiamo quando entriamo in contatto con cibi e bevande; gli aromi che si sprigionano in bocca, e che vengono percepiti dall’olfatto per via retronasale, contribuiscono a costruire quello che comunemente chiamiamo il “sapore”. Nonostante questo, l’olfatto è il senso che solitamente alleniamo di meno: sebbene il nostro naso sia in grado di riconoscere diverse migliaia di odori, ci sono studi che dimostrano come, annusando i profumi alla cieca, meno di una persona su quattro è in grado di riconoscere il profumo di una mela!

Fortunatamente la memoria olfattiva si può allenare, esattamente come gli altri sensi. Da questo presupposto TasterPlace ha creato AROMI, una collezione di essenze pensata per sviluppare la memoria olfattiva e imparare a degustare cibi e bevande. La collezione è nata a partire dagli aromi di alcuni prodotti di base: l’olio extravergine di oliva, il cioccolato, il vino rosso, il vino bianco. Ogni confezione è dedicata a un prodotto specifico. Per esempio, “Aromi dell’olio extravergine di oliva” contiene 12 campioni olfattivi e una pubblicazione sulle tecniche di degustazione dell’olio e sulle modalità con cui allenare la memoria olfattiva. I campioni olfattivi riproducono 9 aromi che si possono trovare in oli extravergini di alta qualità e 3 difetti che rendono l’olio d’oliva non idoneo per la categoria “Extravergine”. Gli aromi sono: pompelmo (agrumi), mela, banana, foglia di pomodoro, carciofo, erba verde, foglia di alloro (erbe aromatiche), mandorla, mora (frutti rossi), difetto muffa, difetto rancido, difetto morchia.

La pubblicazione sulla degustazione è sintetica, ma contiene tutte le informazioni necessarie per avvicinarsi alla degustazione. È un vero e proprio libro creato con il supporto di alcuni dei migliori esperti del settore. I campioni olfattivi di AROMI sono di intensità elevata per aiutare a memorizzare più facilmente i diversi sentori. Una volta memorizzato il singolo sentore, diventa più facile riconoscerlo, anche se molto più tenue, all’interno del bouquet di aromi che compongono un cibo o una bevanda. Gli AROMI TasterPlace sono quindi lo strumento ideale per chi vuole sviluppare o allenare il senso dell’olfatto: un piccolo corso di degustazione comodamente a casa propria, con tutto quello che serve per fare pratica; insegnano a conoscere meglio le caratteristiche gustative di olio, vino e cioccolato, a riconoscerle nei prodotti e quindi a orientarsi meglio nella scelta; permettono di allenare la memoria olfattiva: indispensabile per degustare cibi e bevande, ma anche per chi semplicemente vuole risvegliare l’olfatto; sono perfetti per chi vuole avvicinarsi al mondo della degustazione o per chi è già esperto e vuole sviluppare ulteriormente le sue capacità; la confezione è elegante e pratica da consultare; sono un regalo originale, utile e divertente.

Il futuro - Gli AROMI sono solo il primo passo. TasterPlace sta selezionando cibi e bevande di qualità con specifiche caratteristiche organolettiche, per permettere di imparare a degustare correttamente i diversi prodotti. I cofanetti AROMI sono acquistabili direttamente dal sito www.tasterplace.com, nel quale si possono trovare tante curiosità e informazioni: tutto quello che è utile sapere sul mondo della degustazione. È presente anche una sezione “gioco” con quiz e test per mettersi alla prova!

