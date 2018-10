Theresianer selezionata come storia di eccellenza del Veneto per le telecamere di Gustibus

Un viaggio tra le più interessanti realtà alimentari italiane, tra la qualità e il fascino dei racconti dei migliori produttori che aprono alle telecamere le proprie realtà di eccellenza. Ecco Gustibus, trasmissione di La 7 che con il conduttore Anthony Peth, in qualità di Ambasciatore del Gusto, ha selezionato Theresianer come storia di eccellenza del Veneto. Un incontro – racconto quello con Martino Zanetti, imprenditore illuminato a capo del marchio Theresianer che andrà in onda domenica 28 ottobre.

La video intervista, che si snoda in una passeggiata dall’esterno della sede di Nervesa della Battaglia all’interno del birrificio, mette in luce la significativa storia di Theresianer – birreria nata a Trieste nel 1776 e ad oggi una delle più importanti e premiate realtà birrarie in Italia. Attraverso la narrazione, la trasmissione metterà in luce la passione e la capacità, il rispetto per la tradizione che si fonde con la visione imprenditoriale: dal metodo di selezione delle materie prime e della loro lavorazione, per giungere all’abbinamento gastronomico con le migliori ricette della cucina italiana e internazionale, per finire con un brindisi di chiusura che ha come protagonista l’ultima nata in casa Theresianer, la birra Senza Glutine.