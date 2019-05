A Jesolo il 19 maggio si festeggia il "Tiramisù Day"

Si terrà a Jesolo, domenica 19 maggio, il Tiramisù Day. Un evento voluto dalla Città di Jesolo, Assocuochi Treviso e organizzato dall'Associazione Tiramisù di Treviso, per promuovere nella località turistica il dolce più famoso al mondo.

Una giornata intera dedicata a cooking show guidati da chef e pasticceri, storie e aneddoti sulla ricetta più discussa del Tiramisù, laboratori per bambini e naturalmente tanto Tiramisù di Treviso. La manifestazione ha scopo solidale e parte del ricavato della giornata sarà devoluto a Fondazione Telethon e d altre quattro associazioni locali. La giornata comincerà al mattino alle ore 10.00, in Piazza Mazzini, con l'avvio della distribuzione del Tiramisù di Treviso e di calici di Prosecco che saranno somministrati dagli allievi dell' Istituto Cornaro di Jesolo e dai Sommelier AIS di Venezia. Durante l'evento, voluto fortemente dall'Assessorato all'Agricoltura della Città di Jesolo insieme all’Assocuochi Treviso e al Gruppo Intagliatori di Treviso, saranno presenti anche scuole alberghiere, gruppi di intagliatori artistici, numerose Ladychef Treviso, e i volontari di Telethon dei Coordinamenti di Treviso e Venezia. Il loro impegno negli anni ha permesso di realizzare numerosi eventi che, oltre a diffondere la cultura gastronomica del territorio, hanno sempre garantito una raccolta fondi per importanti iniziative sociali e solidali. Grande partecipazione anche da parte di volontari di associazioni locali jesolane come il Gruppo Missionario Bedanda ONLUS, A.G.A.HA. Associazione Genitori e Amici pro Handicappati, Agesci - Gruppo Scout Jesolo 1, Gruppo Donna 2000 Forza Rosa. Insieme verranno avviati i laboratori gratuiti per bambini che impareranno a preparare il loro Tiramisù, condotti dalle Ladychef di Treviso, per cui è consigliata l'iscrizione tramite il link https://tiramisudayjesolo.it/iscrizione-laboratorio-bambini/. Il Tiramisù di Treviso sarà preparato dagli allievi della Scuola Dieffe di Valdobbiadene insieme agli insegnanti e ai soci di Assocuochi Treviso, secondo la ricetta tradizionale, con ingredienti di alta qualità delle migliore aziende del territorio che sono anche sponsor dell'evento.

Gli intagliatori

Saranno presenti tutta la giornata due gruppi di artisti intagliatori: Gruppo Intagliatori Assocuochi Treviso e GDA Gruppo Decorazioni Artistiche di Jesolo e Caorle. Saranno esposte sul palco opere che hanno vinto premi importanti come medaglie d'oro ai Campionati Mondiali, che si potranno ammirare tutto il giorno, insieme alla bravura degli artisti che a rotazione saranno presenti e racconteranno questa speciale arte dell'intaglio. La preparazione degli intagli dei vegetali, spesso usata nei buffet dei migliori ristoranti e hotel, esalta prodotti del territorio, e i maestri intagliatori useranno prodotti stagionali in collaborazione con Coldiretti Venezia.

Cooking Show

Sul palco di Jesolo si alterneranno cooking show condotti da chef, maestri e vincitori del Tiramisù Day, che proporranno le loro varianti del Tiramisù. Alle ore 11 ci saranno gli Allievi dell’Istituto Cornaro di Jesolo con una loro preparazione del Tiramisù di Treviso fatta a più mani. Alle 14 Marco Berto Executive Chef e Project Manager ci stupirà con la sua rivisitazione del Tiramisù giocando con gli ingredienti. Come un Marco Polo moderno che affrontando un viaggio in oriente e vuole preparare un Tiramisù con gli ingredienti di quei territori. Alle 15 Stefano Sguotti Chef presso il Villaggio San Paolo a Cavallino Treporti oserà una versione salata del Tiramisù. Alle 16 Barbara Marcon, vincitrice Tiramisù Day Treviso Challenge 2018, proporrà la versione classica del Tiramisù di Treviso con i sei ingredienti tradizionali. Alle 17.00 Fabio Mariuzzo Executive Chef presso Hotel Nettuno di Jesolo vuole mettere il sole e il mare di Jesolo nel suo Tiramisù. La presentazione dell'evento è affidata ad Anna Maria Pellegrino cuoca ed esperta di storia della gastronomia e portavoce della cucina tradizionale sugli schermi di Geo&Geo, che presenterà i vari ospite e li inviterà ad un divertente coinvolgimento con il pubblico.

Momenti culturali

Il tiramisù è un dolce che ha sempre creato discussioni sull'origine della ricetta, sulla propria territorialità e di conseguenza degli ingredienti e metodi di preparazione. Per questo si dedicherà spazio alla cultura a alla tradizione in collaborazione con l'Accademia del Tiramisù con due momenti di confronto e diversi ospiti. Alle ore 12 si aprirà la prima parte intitolata Tiramisù di Treviso: una fetta di storia interverranno Paolo Costantini - Educatore dei gusti ritrovati, Tiziano Taffarello - Fondatore Accademia del Tiramisù, Silvio Ghedin - Sociologo e studioso di storia veneta, Marco Pesce - Docente di cucina, consulente della ristorazione. Alle ore 18 la seconda parte nella quale si parlerà di Tiramisù di Treviso: la realtà nella leggenda sul palco: Paolo Costantini - Educatore dei gusti ritrovati, Tiziano Taffarello - Fondatore Accademia del Tiramisù, Silvio Ghedin - Sociologo e studioso storia veneta, Emanuele Prataviera- Manager Accademia Mediterranea e Italiana di cucina in Asia, Stefano Ferranini - Chef e docente Tecniche di Cucina.