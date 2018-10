Alla Tiramisù World Cup 2018 arrivano i tavoli "gluten free"

PIEVE DI SOLIGO La Tiramisù World Cup apre i propri tavoli di gara alla celiachia e al mondo “gluten free”. Grazie alla sensibilità di Matilde Vicenzi, brand partner dell’evento, verranno predisposti due tavoli con la fornitura dei savoiardi Vicenzovo “senza glutine” nel corso delle selezioni a Pieve di Soligo, in programma per venerdì 2 novembre. Un’iniziativa significativa che, oltre ad accogliere le richieste più attuali legate a particolari esigenze alimentari, riconoscendole e tutelandole, sancisce al contempo la collaborazione tra la TWC e l’AIC (Associazione Italiana Celiachia) del Veneto che patrocinerà l’evento. A meno di un mese dall’inizio della Tiramisù World Cup 2018, dal 1° al 4 novembre nelle terre del Prosecco (le selezioni a Conegliano, Pieve di Soligo e Valdobbiadene) e nel capoluogo trevigiano con la finalissima di domenica 4 novembre, la rassegna si apre al mondo della celiachia e del “gluten free”.

Grazie all’impegno dell’azienda dolciaria veronese Vicenzi, che fa capo al brand Matilde Vicenzi, alla fornitura per tutti i concorrenti in gara dei savoiardi Vicenzovo tradizionali, di propria produzione, si unirà anche la fornitura dei famosi biscotti in versione “gluten free”, così da permettere ai celiaci di competere ugualmente per realizzare il “tiramisù più buono del mondo”. «Quella di Matilde Vicenzi è un’azione valoriale di forte sensibilità e di inclusione che accredita la nostra scelta di averla voluta al nostro fianco nella Tiramisù World Cup - spiega Francesco Redi di Twissen, ideatore e organizzatore della rassegna - Predisporremo dei tavoli di gara “gluten free” nella location di Villa Brandolini a Pieve di Soligo, che ospiterà le selezioni nella giornata di venerdì 2 novembre, garantendo che non ci sia alcuna contaminazione di farinacei a tutela di tutte le persone celiache presenti. Non solo: i concorrenti “senza glutine” potranno partecipare sia con la propria ricetta “creativa“ del tiramisù, sia con quella “originale”».

Gianni Mazzucato, vice presidente AIC Veneto: «Siamo stati particolarmente entusiasti di questo invito, che dà la possibilità agli associati e a tutti i celiaci di trasformarsi in pasticceri e partecipare attivamente a questo “goloso” evento. E’ stato quindi con piacere che AIC Veneto ha concesso il patrocinio alla manifestazione. Auguro a tutti buon divertimento e colgo l’occasione per lanciare una doppia sfida: la prima a tutti i “concorrenti gluten free”, che devono dimostrare la loro abilità nell’appianare le diseguaglianze organolettiche delle ricette senza glutine nei confronti di quelle che lo contengono; la seconda, a coloro che assaggeranno e giudicheranno le prelibatezze succitate, che dovranno invece trovare le differenze (se ci saranno!)». Tavoli aperti dunque per celiaci (e non solo!) che vorranno cimentarsi nella sfida più golosa dell’anno, in modalità “gluten free”. Per iscriversi, è sufficiente scrivere a veneto@celiachia.it, indicando il proprio nome e cognome e la ricetta (originale o creativa) con cui si vuole partecipare.