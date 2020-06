Tiramisù World Cup, nasce il contest sociale di "IG Festival del mascarpone"

Attraverso il canale Instagram della Tiramisù World Cup, ecco il primo “IG Festival del mascarpone”: una settimana di notizie, ricette, curiosità, foto e video legati a uno degli ingredienti base del Tiramisù. Il progetto nasce dalla sinergia - oramai storica - della Twissen, organizzatrice della “sfida più golosa dell’anno”, con la Lattebusche, cooperativa nata fra le Dolomiti bellunesi.

Avrà inizio il 22 giugno e durerà 7 giorni il primo “IG Festival”, dedicato al mascarpone, il celebre formaggio che da sempre accompagna la ricetta del Tiramisù. E così, per celebrare gli ingredienti che vengono utilizzati nella versione originale del dolce simbolo del Made in Italy”, dalla Tiramisù World Cup nasce quello che vuole essere un'opportunità per far conoscere anche i prodotti che lo accompagnano: «Per noi è un modo di fare ulteriore promozione del Tiramisù e del territorio - spiega Francesco Redi di Twissen, ideatore e organizzatore della TWC, la sfida a colpi di savoiardi e cacao che oramai da tre anni decreta “chi fa davvero il Tiramisù più buono del mondo” - In questo lungo periodo di lockdown non ci siamo certo fermati, restando principalmente attivi sulle piattaforme web: proprio sfruttando e potenziando i nostri canali social abbiamo lanciato diverse iniziative che ci hanno avvicinato ancora più agli appassionati in tutto il mondo».

«Dopo “Il miglior Tiramisù di Instagram” (contest fotografico rivolto agli utenti di Instagram per trovare il tiramisù più bello del social durante il Tiramisù Day, promosso dai foodwriter Clara e Gigi Padovani), “Il miglior TWC Team di Primavera” e “Il tuo miglior Tiramisù alla Fragola”, siamo pronti alla TWC 2020, cominciando con contenuti speciali per la “community” del Tiramisù e non solo, sfruttando tutte le potenzialità del noto social», ha concluso Redi. Dalla prossima settimana, inoltre, gli utenti avranno la possibilità di partecipare ad un contest online postando ricette, video e soprattutto fotografie che dimostrino la creatività nella preparazione di ricette e piatti con l'utilizzo del mascarpone.

Va ricordato che un'analisi sulla spesa degli Italiani ha fatto emergere un vero “boom” di questo formaggio prelibato: nella settimana (già di lockdown) del 29 marzo, le vendite di mascarpone avevano subito +99,6% rispetto alla stessa settimana del 2019 (fonte dati ricerca Nielsen). Il primo IG Festival del Mascarpone porta in ogni caso la firma anche di Lattebusche: «Siamo una Cooperativa operante da oltre 60 anni nel settore lattiero-caseario che lavora , nel rispetto dell’ambiente circostante e in un’ottica di sostenibilità e responsabilità sociale - spiega Matteo Bortoli, Responsabile. Marketing Strategico e Comunicazione di Lattebusche - Il nostro Mascarpone è un prodotto unico, lavorato ai piedi delle Dolomiti a partire da panna ricavata esclusivamente da latte locale dei soci allevatori, le cui aziende sono situate in buona parte nel territorio del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi e in zone limitrofe».

