Il patron di Eataly elogia la cucina trevigiana: «E' una delle migliori d'Italia»

E’ Jenny Tramontan di Torreglia (in provincia di Padova), studentessa universitaria di 24 anni, a staccare l’iscrizione gratuita alle selezioni della Tiramisù World Cup che si terrà a Treviso e dintorni, dall’1 al 3 novembre 2019.

A consegnarle la “sweet card”, le madrine della giuria di Fico Eataly World di Bologna, Diletta Scandiuzzi e Francesca Piovesana, campionesse dell'edizione 2018. Una mini-gara con gli stessi criteri di valutazione della sfida finale che si tiene in autunno e a spuntarla è stata una giovane studentessa universitaria di Torreglia, Jenny Tramontan. Oltre alla preparazione del tiramisù nella sua ricetta originale, la giovane ha dovuto cimentarsi con alcuni prodotti messi a disposizione da Fico per la ricetta creativa: nel suo caso, yogurt al cioccolato e crema di mascarpone al caffè. Insieme a lei, a concorrere per l’accesso gratuito alla TWC 2019 c’erano concorrenti da tutta Italia, come Giuseppe Franco di Pordenone, Laura Resina di Catania, Valeria Alfano di Castellamare di Stabia (Napoli), Ersida Zaganjori (Forlì Cesena). E a FICO Eataly World c’è stato anche l’incontro fra Francesco Redi di Twissen ed il patron di Eataly, Oscar Farinetti, che ha dichiarato: «Treviso è uno dei posti in Italia dove si mangia meglio».

