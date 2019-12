Tiramisù World Cup Junior: nel weekend il via alla nuova edizione

Al via sabato pomeriggio, 14 dicembre, le selezioni della Tiramisù World Cup Junior riservata ai "piccoli chef" di età compresa fra gli otto e i tredici anni. Anche per loro, due categorie: la ricetta originale (uova, mascarpone, zucchero, savoiardi, caffè e cacao) e la ricetta creativa (con la possibilità di aggiungere fino a tre ingredienti e di sostituire il biscotto). Semifinali e finali nella mattinata di domenica 15 dicembre a Villa De Reali di Canossa a Dosson di Casier.

Sono già "armati" di savoiardi e mascarpone i giovanissimi concorrenti che si sfideranno per realizzare il "tiramisù più buono del mondo" nella gara riservata ai ragazzi. La competizione comincerà presso l'Istituto "Lepido Rocco" a Lancenigo di Villorba alle 14, quando scenderanno in campo i partecipanti iscritti alla categoria "originale" del dolce al cucchiaio più famoso del mondo; a seguire, dalle ore 16 sarà la volta degli iscritti per la ricetta creativa. Coloro che riusciranno a superare questa fase approderanno alle semifinali di domenica mattina (inizio ore 9) e i più bravi raggiungeranno le finali che si terranno a partire dalle 11, sempre a Villa De Reali di Canossa a Dosson di Casier. Quest'anno, la Tiramisù World Cup Junior ha deciso di sostenere la missione in Etiopia della Comunità Missionaria di Villaregia.