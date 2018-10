Tiramisù World Cup: le iscrizioni chiudono lunedì

Lunedì 22 ottobre: terminano in questo giorno le iscrizioni online alla Tiramisù World Cup 2018, la sfida più golosa dell’anno che premia chi fa davvero il tiramisù più buono del mondo. C’è ancora solamente questo fine settimana per potersi iscrivere (via web) alla gara che vedrà sfidarsi seicento “aspiranti pasticceri”, provenienti da ogni angolo del globo.

Sono rimasti ancora pochi posti per poter prendere parte all’edizione 2018 della Tiramisù World Cup, che quest’anno vede le proprie selezioni di gara nei giorni di giovedì 1 novembre (a Conegliano, presso l’ex-convento di San Francesco), venerdì 2 novembre (a Pieve di Soligo, in Villa Brandolini) e sabato 3 novembre (a Valdobbiadene, presso Villa dei Cedri). Semifinali e finalissima saranno invece ospitate in Camera di Commercio a Treviso, presso piazza Borsa, domenica 4 novembre. Tra i partecipanti si contano già “chef” non-professionisti provenienti da Canada, Cina, Sud-America, Francia, Germania, Marocco e Albania; dall’Italia, non mancano le iscrizioni da Roma, da Milano, da Torino, da La Spezia, anche se la parte del leone spetta alla provincia di Como. Ultimi giorni, dunque, in questo fine settimana, per iscriversi alla gara compilando il modulo online su www.tiramisuworldcup.com e scegliere se partecipare con la propria ricetta originale del dolce oppure con quella creativa.

Un ultimo invito arriva anche dal sindaco di Treviso, Mario Conte: «Tutto il mondo prepara e mangia il tiramisù. La mappa delle iscrizioni parla chiaro: la nostra ricetta attraversa il globo in lungo e in largo. Mi piacerebbe tantissimo che gli "chef" di casa difendessero con orgoglio il dolce per eccellenza, sfidando i colleghi dal Canada alla Cina! Ne sono certo, gli ultimi posti saranno occupati da trevigiani doc». E per chi non volesse iscriversi tramite il sito web, gli organizzatori di Twissen hanno deciso di “scendere in campo”, permettendo di iscriversi anche durante la “Partita del Tiramisù” che verrà giocata domenica 21 ottobre allo stadio “Soldan” di Conegliano, dove si sfideranno Tv Pressing, la squadra dei giornalisti di Treviso, e una compagine degli amministratori delle colline del Prosecco Superiore.