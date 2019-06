Lo chef trevigiano Tino Vettorello porta alla Mostra del cinema i suoi nuovi tortelloni

Si è tenuta mercoledì 5 giugno la presentazione ufficiale della “Ricetta del Grande Cinema”, frutto della proficua e intensa collaborazione instaurata tra il Gruppo Fini, eccellenza alimentare modenese dal 1912, e lo chef Tino Vettorello che, per l’occasione, ha preparato ai suoi ospiti la speciale ricetta a base dei tortelloni radicchio e speck della linea “I Granripieni Fini” che verrà inserita nel menu della Terrazza Biennale alla Mostra del cinema di Venezia che si terrà dal 28 agosto al 7 settembre.

Location esclusiva: l’aula magna Silvio Trentin di Ca’Dolfin a Venezia che ha ospitato la presentazione del progetto alla stampa, cui è seguito un buffet di assaggio della speciale ricetta offerto dallo chef Vettorello e dal suo staff, accolto dalla suggestiva cornice del Giardino interno del palazzo. Il rinfresco a base di finger food ha posto sotto i riflettori i Tortelloni radicchio e speck di pasta ripiena Fini, l’ingrediente principe che ha ispirato la creazione dello chef Vettorello, ricca di colori e gustose guarnizioni. Sono intervenuti, oltre allo chef, il direttore generale del Gruppo Fini Fabio Ferrari e ChristineMauracher, direttrice del master in cultura del cibo e del vino dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Tino Vettorello, vero e proprio artista del gusto e architetto del piatto, si sbilancia sulla filosofia del suo cucinare: «La cucina è una passione, è amore. Compito dello chef è esaltare le materie prime che devono rigorosamente essere di prima qualità per emozionare chi le degusterà. Questo è quello che voglio trasmettere a chi assaggerà la ricetta che sto realizzando per il Gruppo Fini». Forte della qualità elevata dei prodotti utilizzati e dell’uso calibrato degli ingredienti presenti in menu, lo chef è noto per sprigionare tutta la sua fantasia al cospetto di sportivi d’eccellenza e celebrità del Festival di Venezia: memorabili le portate più celebri a firma dello chef come: "l’Orata Spericolata" realizzata in onore di Vasco Rossi e il “Rombo alla Clooney”.

L’obiettivo della partnership tra l’azienda modenese e lo chef Tino Vettorello è quello di condividere con i propri consumatori una ricetta esclusiva, degustata dalle star durante il Festival e impreziosita dal tocco unico di un professionista della grande tradizione gastronomica italiana. Il Gruppo Fini ha scelto di intrecciare la riconoscibilità e affidabilità dei proprio brand Fini pasta fresca ad un evento di risonanza e prestigio internazionali, capace di esportare la qualità e la genuinità delle eccellenze nostrane in tutto il mondo. Limited edition anche per il pack del prodotto presente a scaffale nei banchi della Gdo: dagiugno a settembre gli Special Pack Tortelloni Radicchio e Speck riporteranno sulla confezione il bollino «La ricetta del grande cinea» di Vettorello e, sulla retro-etichetta, il dettaglio della ricetta ripercorsa proprio dal suo ideatore, che riesce a preservare sapientemente la centralità del gusto dei tortelloni Fini mixandolo con la freschezza della rucola e il profumo dei fiori, senza rinunciare al valore aggiunto della marinatura della cipolla a base di garofano, anice, cannella e ginepro. Fiori e gocce di lampone a decorare il tutto, in un perfetto dosaggio tra materie prime di ottimo livello e amore per il nuovo nella culla della tradizione, come vuole la filosofia di Fini.