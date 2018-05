Premiati i salumi al naturale di sei fattorie venete

RONCADE Sono sei le aziende della regione premiate da Le Fattorie dei Sapori Veneti e che hanno ottenuto per i propri “salumi di fattoria al naturale” l’ambito riconoscimento di “Prodotto della Tradizione Rurale Veneta”. Si tratta di salumi provenienti da carne di suini pesanti allevati in azienda, lavorati e stagionati secondo tradizione e senza aggiunta di conservanti, che sono stati presentati al primo test di valutazione della qualità di salumi di fattoria “al sale e pepe” del Veneto, tenutosi a Roncade (TV), presso il Ristorante Perché.

Il test ha visto la partecipazione di 18 produttori, in rappresentanza di tutte le province venete, i cui prodotti sono stati sottoposti alla prova di assaggio di un gruppo di esperti di straordinaria competenza: Franco De Pieri, titolare di un celebre negozio di specialità alimentari, Luigi Bottacin, macellaio e produttore di salumi artigianali, Ivan Bozzato del salumificio Roncadese, Simone Maculan, esperto di vini e appassionato di salumi, Gino Bortoletto, presidente di Slow Food Promozione e il giornalista Michele Miriade. L’ambito riconoscimento è stato assegnato ai salumi delle fattorie:

- BISIOLA Az. Agr. di Marangoni Giuseppe di Ciniselli (RO)

- DE MENEGHI Pierluigi Az. Agr. di Spresiano (TV)

- MAGNASAME Soc. Agr. di Piove di Sacco (PD)

- PASTRELLO Soc. Agr. di Camposampiero (PD)

- VAKA MORA Soc. Agr. di Istrana (TV)

- VIO DARIO E PIETRO Soc. Agr di Meolo (VE)

“I salumi di fattoria all’assaggio sono nettamente distinguibili dalle produzioni dei grandi salumifici - sostiene Franco De Pieri, nelle vesti di presidente della giuria - Le caratteristiche organolettiche riconducono alle sensazioni della produzione tradizionale “contadina”, anche se le mutate condizioni di allevamento e dei locali di stagionatura richiedono più impegno e formazione degli addetti, per consolidare i pregi e ridurre al minimo difetti possibili quando si lavora al naturale”. Il progetto Le Fattorie dei Sapori Veneti raggruppa 26 imprese agroalimentari venete e 2 operatori della ristorazione, e ha l’obiettivo di valorizzare i prodotti al naturale, sinceri e genuini; associarli al produttore, entità umana oltre che produttiva ed economica; proporre prodotti di pregio complementari o alternativi alle produzioni standardizzate industriali.

Ora è in corso la selezione del produttore che parteciperà alla sfida delle sopresse venete in programma a metà di giugno nel giardino della trattoria “Il sogno” a Mirano (VE). Proprio la sopressa è stato l’ingrediente re del Panino d’autore, che ha riscosso grande apprezzamento da parte del pubblico a “Bollicine a Mogliano Veneto 2018”: preparato con la sopressa di fattoria e un pane speciale in tre colori (verde, bianco e rosato) del panificio Bosco. Proposto anche nella degustazione “verticale” degli spumanti della prestigiosa etichetta Ferrari. Intanto, si comincia già a pensare agli appuntamenti con i formaggi in programma a settembre. “Occasioni per festeggiare il primo compleanno di Agros e Kaliera, i nuovi formaggi al naturale frutto del nostro progetto - riferisce orgogliosamente Giancarlo Coghetto animatore tecnico del gruppo. “E non mancheranno altre interessanti novità per i consumatori veneti che si stanno affezionando alle Fattorie e ai loro prodotti al naturale”. La sfida di Fattorie dei Sapori Veneti per la produzione dei “formaggi di fattoria al naturale” è iniziata lo scorso anno riprendendo l’idea del pastore-casaro e ritornando alle origini della tecnica casearia (latte crudo con i suoi fermenti naturali selvaggi, ottenuto esclusivamente in allevamento di proprietà e trasformato grazie al caglio e sale nella stessa azienda).