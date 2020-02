TVBurger dentro la Barchessa Manin: nuove assunzioni in arrivo

Per il momento manca ancora la conferma ufficiale ma, negli ultimi giorni, si sono fatte sempre più insistenti le voci su una nuova e possibile apertura di TVBurger nella Barchessa Manin di Montebelluna.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" il progetto di aprire un nuovo locale della catena trevigiana specializzata in hamburger sarebbe da molto tempo nei sogni di Loris Gatto, gestore del TVBurger di piazza Mazzini. La location è davvero unica e storica e il titolare avrebbe già in mente un progetto per prendere in gestione la struttura con: una zona aperitivi nella terrazza esterna con musica durante l’estate. Al piano terra l’area burger-ristorante. Al primo piano una saletta riservata alle aziende con proiettori. Nel progetto rientra anche un’area dedicata alla panificazione che potrebbe poi ospitare svariate mostre e, infine, ci sarà anche una sala attrezzata per i bambini. Un progetto davvero ambizioso che dovrebbe portare anche a un importante piano di nuove assunzioni: si stima che per l'apertura del nuovo locale serviranno dalle 15 alle 30 persone che verranno chiamate una volta inaugurato lo spazio. Si stima che, se l'accordo con il Comune dovesse andare in porto, l'inaugurazione potrebbe tenersi già per la fine dell'estate tra agosto e settembre 2020. Un nuovo spazio tutto da vivere insomma. Dopo 5 anni di successi in piazza Mazzini a Treviso, TVBurger sembra pronto a fare il grande salto e a sdoppiarsi portando gli hamburger di Marca anche a Montebelluna.