Bloom & Undicesimo Vineria presentano la cena nel Pop Up Bistrot

Da giovedì 19 dicembre all’interno del nuovo Bloom Store di Via San Liberale 10 è stata lanciata la collaborazione tra Bloom e il noto ristorante Undicesimo Vineria nell’ambito di un progetto di tre mesi volto a potenziare ulteriormente l’offerta del nuovo pop up store di Treviso con aperitivi e cene di eccellenza esclusiva.

L’iniziativa nasce dalla passione del team del ristorante stellato di Treviso per il vino ed in particolare i vini naturali, nei quali l’uomo non ostacola processi naturali spontanei; non solo: questo progetto nasce anche dall’intesa di valori che stanno alla base della filosofia aziendale di Bloom e le convinzioni con le quali i due chef Francesco Brutto di Undicesimo Vineria (1 Stella Michelin, 3 Cappelli Espresso, miglior giovane del nord italia 2016, giovane dell'anno 2017 per la guida dell'espresso) e Chiara Pavan del Venissa (1 Stella Michelin, 2 Cappelli Espresso, miglior chef donna per l'espresso 2019, best female chef in europe 2020 by love italian life, Miglior chef donna per identità golose 2020) plasmano il loro modo di cucinare nei ristoranti di Treviso e Venezia. Primaria attenzione all’impatto che l’arte culinaria ha sull’ambiente, ricerca minuziosa delle eccellenze dell’habitat in cui sono immersi limitando al minimo ogni scarto, prevalenza di ingredienti vegetali provenienti da partner selezionati e locali. Ospiti illustri sono carne e pesce, che figurano all’interno dei menù in quantità ridotta e provenienti da allevamenti etici e da pescati secondo indicazioni di stagionalità. Per accedere ai menù esclusivi preparati dagli chef Francesco Brutto e Chiara Pavan è gradita la prenotazione al numero: 0422 277130 | reservationpopup@bloom-italia.com