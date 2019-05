Vini e asparagi: sei appuntamenti a ingresso gratuito per scoprirli

Un'esplosione di feste ed eventi dedicati al buon cibo e al buon vino, proseguono alcune delle mostre che hanno animato ponti e festività e si aprono nuovi appuntamenti.

Tre le mostre dedicate agli Asparagi Bianchi IGP rispettivamente di Cimadolmo e Badoere, ultimo fine settimane infatti per le 'capitali' dei prelibati turioni, e fine settimana di lavoro anche per i volontari della pro Loco di Preganziol che proprio sabato 4 maggio apriranno i battenti per inaugurare ufficialmente domenica 5 maggio alle 10:45. Cuore pulsante della 24^ Mostra dell'asparago IGP e delle Erbe Spontanee Piazza Gabbin dove i visitatori troveranno la mostra mercato dei prodotti enogastronomici e poi mostra di trattori e biciclette d'epoca.

All'eco degli asparagi risponde il vino rosso celebrato in tutte le sue sfumature, annaffiature e annate in tre feste: Basalghelle di Mansuè, Candelù di Maserada sul Piave e Camalò di Povegliano (fino al 12 maggio). Tre appuntamenti dedicati al vino di pianura, alla sua degustazione e alla tradizione vitivinicola di una provincia che da sempre coltiva vigneti a bacca rossa. A promuovere i 2 cartelloni dedicati alle eccellenze di casa nostra Unpli Treviso, Unione Nazionale delle Pro Loco, che ormai da oltre un decennio promuove rassegne come Germogli di Primavera e Malanotte d'estate dove i volontari, uniti alle prelibatezze delle campagne della Marca, restituiscono un ventaglio di eventi adatti a tutta la famiglia.