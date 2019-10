Il Cartizze "La Rivetta" conquista i Tre Bicchieri del Gambero Rosso

Il Cartizze Docg “La Rivetta” di Villa Sandi si conferma un’eccellenza nell'ambito del Prosecco Superiore di Valdobbiadene e, più in generale dei vini italiani, grazie al riconoscimento dei “Tre Bicchieri” del Gambero Rosso.

Questo traguardo è stato conseguito per il decimo anno consecutivo, cosa rara per molte tipologie di vino, e testimonia l’impegno dell’azienda trevigiana nella continua e costante ricerca di qualità in un prodotto come il Prosecco, che è parte del patrimonio culturale del Veneto. L’ottenimento del prestigioso attestato permetterà a Villa Sandi di fregiarsi dell’ambita “Stella” del Gambero Rosso, che analogamente a quanto avviene con gli scudetti nel calcio, viene assegnata a chi ha ricevuto i Tre Bicchieri per almeno dieci volte. “La Rivetta” di Villa Sandi ben rappresenta l’eccellenza delle colline del Cartizze: cuore nobile di un territorio come quello di Valdobbiadene che sta vivendo un momento d’oro grazie al “boom” del Prosecco, che è sempre più apprezzato in Italia e all’estero, e all’iscrizione della zona nella lista dei siti “Patrimoni dell’Umanità” dell’Unesco. Vini d’Italia del Gambero Rosso, è una delle più importanti ed influenti guide enologiche italiane. Pubblicata da più di trent’anni, è diventata una vera e propria bussola per gli amanti del vino, esaminando più di 20.000 etichette ogni anno e attribuendo un ormai caratteristico “punteggio in bicchieri” che va dal minimo di un bicchiere al prestigioso riconoscimento dei “Tre Bicchieri” assegnato alle migliori eccellenze dell’enologia italiana.

Il riconoscimento del Gambero Rosso è motivo d’orgoglio per tutte le persone che lavorano con passione per valorizzare le risorse di un territorio ricco e meraviglioso come quello di Valdobbiadene. Villa Sandi investe da anni nel binomio qualità del prodotto e rispetto del territorio, un vero credo per la famiglia Moretti Polegato, titolare del gruppo vitivinicolo trevigiano. Non a caso i vigneti delle tenute del Gruppo sono certificati "Biodiversity Friend”, che testimonia come siano condotti secondo buone pratiche volte a ridurre l’impatto della coltivazione, e a preservare la biodiversità e la salubrità dell'ambiente. Il Valdobbiadene Superiore di Cartizze Docg “La Rivetta” è un vino dal colore giallo paglierino con un perlage fine, intenso e persistente con sentori di frutta, in particolare mela golden e fiori bianchi. Oltre al Gambero Rosso, La Rivetta ha ottenuto numerosi riconoscimenti tra cui una valutazione di 90/100 da parte della prestigiosa rivista americana “Wine Spectator” e l’ingresso nel club dei vini “Grand Cru” d’Italia.