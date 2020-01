“Young Chef Olympiad 2020”: il Maffioli andrà in India con la sua allieva Giorgia Ceccato

Giorgia Ceccato, allieva dell’istituto alberghiero “G. Maffioli” di Castelfranco Veneto, rappresenterà il Veneto e l’Italia alle prossime “Young Chef Olympiad 2020”. Giorgia Ceccato partecipa di diritto alle Olimpiadi quale unica vincitrice del Concorso Nazionale Istituti Alberghieri tenutosi ad Arma di Taggia (Imperia) nel maggio 2018, classificandosi al primo posto assoluto. La performance si svolgerà dal 27 gennaio al 3 febbraio nello stato Indiano fra Nuova Delhi, Goa e Calcutta occasione mondiale della 6^ edizione dell'International Young Chef Olympiad.

Venerdì mattina in Sala Consiliare, il sindaco Stefano Marcon accompagnato dal vicesindaco Giovine e dagli assessori Pivotti e Piva ha voluto dare il suo saluto alla giovane castellana presente assieme ai famigliari, al suo mentore il prof. Giuseppe Battistini, il dirigente scolastico Ezio Toffano ed i vertici dell’Associazione Cuochi Treviso e dell’Unione Cuochi del Veneto. La rappresentante italiana, diplomata dell’Ipssar Giuseppe Maffioli nel 2009, si presenterà alle Olimpiadi non solo per essere stata la vincitrice di diritto della Gara Nazionale tra gli Istituti Alberghieri, ma perché porta con sé un curriculum professionale di altissimo livello. Durante il periodo scolastico ha infatti partecipato a numerose gare professionali vincendo prestigiosi riconoscimenti: Oro ai campionati Internazionali di Finger Food categoria junior il 7/10/18 (allieva di 4ª); Culinary World Cup 2018 Lussemburgo - concorso culinario in qualità di junior chef dell'Equipe Ufficiale Cuochi Emilia Romagna (occasione emerse durante il periodo di A.S.L. alternanza scuola lavoro durante la frequenza in classe 4ª) conquistando l’argento mondiale il 23/11/2018; Campionati della Cucina Italiana febbraio 2019 di Rimini indetti dalla F.I.C. – (durante la sua frequenza in classe quinta) concorso culinario nazionale gareggiando con il Team Junior chef dell’AssoCuochi Treviso, in una competizione di cucina calda a squadre preparando 3 piatti con prodotti tipici del Trevigiano. Giorgia in qualità di membro della squadra vince il premio della critica gastronomica, la Coppa e Medaglia d'oro con 92.8/100 e viene nominata con il team “Squadra Campione d'Italia Junior Chef 2019” (Giorgia è ancora a scuola nella classe quinta). Giorgia Ceccato viene selezionata ed entra ufficialmente a far parte della N.I.C., la Nazionale Italiana Cuochi da Giugno 2019 (allieva sempre classe quinta, in fase di esami di stato).

Alla “Young Chef Olympiad 2020” in India sono state selezionate 60 nazioni, tra le quali l’Italia con Giorgia Ceccato e il suo docente mentore Giuseppe Battistini, un pilastro della enogastronomia della Istituto Maffioli. Il programma della competizione prevede diverse gare, divise in 4 round di prove pratiche/laboratoriali. Tutte le prove vedranno il docente Giuseppe Battistini del Maffioli quale mentore della concorrente. A Nuova Delhi il 28 gennaio 2020 inizia la cerimonia di apertura con sfilata dei concorrenti e poi subito le prime 2 prove pratiche: l’Italia, con Giorgia Ceccato gareggerà a Goa. A Calcutta Gorgia sarà impegnata in un’altra prova la n° 3ª che prevede la misurazione delle abilità per il piatto finale il “plate trophy”.

La 4ª prova Giorgia dovrà svolgerla durante alla serata di chiusura delle Young Chef Olympiad dove ogni concorrente preparerà un piatto che rappresenterà il proprio territorio di provenienza. Alla serata finale saranno invitate le autorità indiane e funzionari delle varie ambasciate. L’Amministrazione comunale, attraverso gli assessorati alla Scuola ed al Sociale, si è attivata sin da subito per garantire la partecipazione della studentessa. Gratitudine va anche all’Associazione Cuochi Treviso e al suo presidente Alcide Candiotto, alla Unione Cuochi del Veneto nella figura del Presidente Valter Crema.

Tutto questo è possibile grazie all’impegno e la disponibilità dell’Istituto Maffioli perché ha permesso alla ex allieva di poter effettuare il periodo degli allenamenti presso i laboratori di Villa Dolfin, di Castelfranco Veneto. Il Dirigente Toffano ha garantito la presenza costante del docente Battistini Giuseppe nel periodo degli allenamenti e delle prove, nonché permettergli di seguire Giorgia Ceccato in qualità di mentore/tutor durante la Young Chef Olympiad 2020.

Queste le parole del sindaco: «Giorgia è un’eccellenza di un’eccellenza e mi riferisco all’Istituto Maffioli. Le cose non nascono mai per caso ma sono spesso il frutto di sinergie e come in questo caso di una grande passione capace di raggiungere traguardi unici. Mi auguro sia questo non traguardo ma un punto di partenza che onora tutti noi. Un grazie alla famiglia capace di vivere con Giorgia i sacrifici di questo percorso e alla scuola per un lavoro di squadra.»

Questo il pensiero dell'assessore Sandra Piva: «Come Amministrazione, saputa la notizia di questa partecipazione, ci siamo subito sentiti coinvolti e ci siamo attivati per dare tutto il supporto necessario a Giorgia consapevoli dell’importanza di valorizzare i giovani che hanno studiato qui a Castelfranco ed ora guardano all’estero. Giorgia è giovane e soprattutto una ragazza che si confronta in una competizione spesso ad appannaggio degli uomini».

Infine, ecco le parole dell'assessore Franco Pivotti: «Le scuole superiori a Castelfranco sono un vero valore aggiunto per la Città, delle eccellenze assolute capaci di vincere a livello nazionale sempre numerosi premi. La selezione che ha individuato Giorgia Cecchetto come vincitrice della prova nazionale è un premio che va anche al Maffioli e alla sua attività. Risultati che si ottengono grazie anche al rapporto continuo con il Territorio, con le Associazioni, Istituzioni, produttori ed aziende».

