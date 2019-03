“Abbi cura di splendere sempre”: speciale serata bistrot a la stanza spazio eventi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Terzo appuntamento con il teatro a La Stanza Spazio Eventi con lo spettacolo “Abbi cura di splendere sempre”. In scena l’amore, la passione, la violenza, il gioco della seduzione, il peccato, il dolore e la cattiveria, la giovinezza e la vecchiaia, i diversi modi di essere donna considerati da un punto di vista privilegiato e fondamentale: quello degli uomini. “La donna – dichiara la regista Giovanna Cordova - è angelica e carnefice, è madre, figlia, moglie e amante è fonte di grande bellezza e seduzione e allora parliamone da un angolo di visuale privilegiato: quello degli uomini, l’altra faccia della luna”. Uno spettacolo che fa riflettere sui vari ruoli della donna con una fotografia a tutto tondo che racconta la donna nella sua complessità oltre agli stereotipi e alle etichettature. Sul palcoscenico Angelo Callipo, Giacomo Vianello e Francesco Zanetti, testo e regia sono a firma Giovanna Cordova. Per gli argomenti trattati lo spettacolo è riservato ad un pubblico di soli adulti. Ingresso 15,00 euro, incluso aperitivo con gli artisti. Per info: lastanzaspazioeventi@gmail.com tel: 349/3768420 www.temacultura.it

