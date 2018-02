Matrimonio con il tuo amico a 4 zampe? Ecco l'abito su misura per cani e gatti

VITTORIO VENETO Per tanti trevigiani, al giorno del proprio matrimonio, non deve mancare proprio nessuno...compreso il proprio cane e il proprio gatto! C'è chi, nel giorno del fatidico Sì, ha pensato anche a loro con un abito bianco a quattro zampe. Ed ecco che in una vetrina di via Toniolo a Treviso, a pochi passi dalla Camera di Commercio, compare tra eleganti completi uomo-donna per le nozze anche due piccoli "abitini" per il compagno "peloso".

"Ci incominciano ad arrivare diverse richieste un po' da tutta Italia. - ci spiegano i creatori di questi abiti - Sono futuri marito e moglie che hanno deciso di celebrare il giorno delle nozze con il proprio animale a a quattro zampe". E tra le pagine dello shop digitale dell'atelier "Favole" di Vittorio Veneto, compare così una sezione per un matrimonio, per così dire, alternativo: "Quattro modelli per cani o gatti realizzati a mano e su misura con materiale completamente made in Italy. - affermano i titolari dell'atelier - In molti ci chiedono dei prodotti di questo tipo, ovvero di alta qualità ma con costi contenuti".

"Non è mancata anche qualche recensione o commento negativo. - ci svela l'azienda vittoriese - Ci hanno scritto che non sono cose da fare nel rispetto degli animali e addirittura che dovremmo vergognarci". Un mercato, quello rivolto agli amici animali, che sembra davvero prendere sempre più piede (o zampa?). E così dopo il primo matrimonio tra cani, anche le damigelle "pelose" sapranno cosa indossare.