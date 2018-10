Accattonaggio in piazza San Francesco: chiesto l'intervento del Comune

Gli esponenti del gruppo politico Prima i trevigiani sono tornati sul problema sicurezza in centro città e, dopo le recenti aggressioni al supermercato Panorama in Strada Ovest, hanno acceso i riflettori sulla presenza di due cittadini stranieri sorpresi più volte a chiedere l'elemosina nella zona centralissima di piazza San Francesco.

Gli esponenti del movimento politico hanno commentato la vicenda con queste parole: «Da molto tempo la tranquillità della zona di San Francesco è minata dalla presenza di due accattoni che disturbano i residenti e i lavoratori rendendo loro impossibile lo svolgimento sereno delle più comuni attività. Questo problema ci è stato segnalato da più commercianti e chiediamo quindi alle forze politiche di segnalare alla polizia locale il problema affinché questo venga prontamente risolto» Dal Comune, per il momento, non è arrivata ancora nessuna risposta in merito.

