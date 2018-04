Vittorio Veneto, grave lutto per il sindaco Tonon

VITTORIO VENETO Lutto in comune a Vittorio Veneto per la scomparsa di Fidelma Bolzan Tonon, madre del sindaco Roberto Tonon. "Sono vicino a Roberto, amico e collega, in questo momento di dolore. La comunità trevigiana si stringe con affetto intorno al sindaco di Vittorio Veneto e a tutti i suoi familiari". Queste il messaggio di cordoglio del sindaco di Treviso Giovanni Manildo, appena appresa la notizia della scomparsa della madre di Roberto Tonon, sindaco di Vittorio Veneto. Il primo cittadino trevigiano ha già provveduto a porgere personalmente le proprie condoglianze nel pomeriggio di oggi.

Al primo cittadino di Vittorio Veneto Roberto Tonon vanno le più sentite condoglianze da parte della redazione di TrevisoToday