Addio a Lele Vernier, simbolo dei Fioi del Villaggio San Liberale

TREVISO Si è spento, all'età di 61 anni, Lele Vernier. 30 anni di lotta e di vita in dialisi, che hanno portato Gabriele "Lele" Vernier a trascorrere l'ultimo mese e mezzo all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove è spirato verso le due di questa notte, tra le braccia di amici e parenti. Lele era uno dei simboli dei "Fioi del Villaggio", un mito per i moltissimi amici di quello storico Bar Snoopy a San Liberale negli anni ottanta. Lele, classe '57, all'età di 28 anni aveva contratto un raro virus durante un viaggio di lavoro in Madagascar.

Dopo i primi sintomi che lo hanno portato alla dialisi, provò la via del trapianto di rene ma il suo corpo rigettò l'operazione e dovette continuare le cure. Sempre positivo e sorridente era riuscito a suo modo ad affrontare la malattia amando la vita giorno per giorno: il suo motto era "Come va va!" ci raccontano gli amici di sempre.

Originario di Monigo, viveva con la moglie Stefania Basso e i figli a Roncade, ma era uomo di piazza molto noto a Treviso. Gli amici lo ricordano in quegli anni di vita di quartiere al Villaggio San Liberale, zona popolare degli anni '80 animata da una cinquantina di ragazzi tra feste e incontri: "Era un grande. Una bomba. Una persona che amava davvero la vita". Super-tifoso del Treviso Calcio, è stato calciatore prima e durante la malattia. Ha lavorato per molti anni nella sede della Provincia in portineria, poi in reception degli uffici Ulss di via d'Annunzio.