Rubano furgone alla Mom per trasportare refurtiva

Prima rubano un furgone, un Fiat Ducato di proprietà della Mom, da un'officina di Riese Pio X, in via dei Prai, poi hanno usato questo mezzo per riempirlo di refurtiva, metallo preso da una ditta, ad alcuni km di distanza. I malviventi infatti, dopo il colpo in officina, hanno razziato l'azienda metalmeccanica Siom di Altivole, da cui sono spariti venti quintali di bronzo e alluminio, materiale che è stato caricato a bordo del furgone. I malviventi sono penetrati all'interno della ditta dopo aver scassinato il portone d'ingresso. Sull'episodio, avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, indagano ora i carabinieri di Riese Pio X . Il furgone non è ancora stato ritrovato.