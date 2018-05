Vetrata mandata in frantumi, ladri saccheggiano negozio di ottica

ASOLO Blitz dei ladri nella notte tra lunedì e martedì, poco dopo le 2, all'interno del negozio di ottica "Da Vinci" di Casella d'Asolo, in via Giorgione. I malviventi, penetrati all'interno dopo aver sfondato una vetrina, sono fuggiti con decine di paia di occhiali presenti negli espositori. Il bottino ammonterebbe a diverse decine di migliaia di euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Onè di Fonte che ora indagano sull'episodio. Acquisite le immagini delle telecamere presenti in zona.