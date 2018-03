Brogli durante le elezioni: scoppia la polemica al Club dei Busieri

SAN FIOR Il nuovo presidente del Club dei busieri è stato eletto nelle scorse ore con ben 65 voti. Peccato però che gli elettori presenti al voto fossero solo 53. Diverte e lascia alquanto sorpresi la notizia che arriva dallo speciale circolo di San Fior di Sotto.

Dal 2015 infatti, un gruppo di amici con la passione per le menzogne ha dato vita a questo speciale circolo con sede al Bar Floris di San Fior. Due anni fa, il club era finito sotto i riflettori delle cronache locali proprio per la sua stranezza d'essere un circolo non ufficiale ma composto esclusivamente da un ristretto gruppo di bugiardi patentati. Chi non mente non può farne parte. Con questo spirito, la scorsa domenica, si sono svolte non solo le elezioni politiche ma anche quelle del club trevigiano chiamato a scegliere il suo nuovo presidente. Alla giornata elettiva erano presenti oltre 100 persone, solo 53 di loro avevano però diritto al voto. A stravincere è stato Antonio Gava di San Fior ma c'è stato chi ha voluto scherzosamente denunciare dei clamorosi "brogli elettorali".

Non contenti, i bugiardi hanno barato anche sulla scelta della donna che avrebbe dovuto consegnare lo scettro al presidente neoeletto. Alcuni busieri, nel corso della serata conviviale elettiva, hanno infatti consegnato a tutte le donne presenti un numero. Alla migliore, alla più bella insomma, hanno dato il numero 24 sapendo che nell'urna, precedentemente preparata, c’erano 50 numeri, che erano tutti 24. Il risultato è stato scontato: la più bella presente in sala, scelta durante la cena, ha consegnato al presidente appena eletto la targa di benvenuto e la poesia “del presidente”. Spetterà ora ad Antonio Gava guidare con disonesta sincerità uno dei circoli più originali della nostra provincia.