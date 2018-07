Rubano cinque quintali di rame, li caricano su un furgone e scappano

CAERANO SAN MARCO Ladri in azione nella notte tra domenica e lunedì alla "Inpros" di via Altivole a Caerano San Marco. Ignoti si sono introdotti all'interno dell'azienda: dopo aver caricato a bordo di un furgone di proprietà della ditta (del valore di circa 10mila euro) varie bobine di rame, per un totale di 500 kg, si sono allontanati con il veicolo. Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Montebelluna. Si ipotizza il furto su commissione. Saranno visionate le telecamere di vieosorveglianza della zona.