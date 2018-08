Ecco la nuova versione di Campeggi.it per i campeggiatori italiani

TREVISO Il network KoobCamp annuncia la disponibilità della nuova versione di Campeggi.it ( www.campeggi.it ), il portale dedicato ai campeggiatori italiani che amano organizzare online le vacanze nelle strutture all’aria aperta. A distanza di 15 anni dal lancio, Campeggi.it è protagonista di un profondo restyling sia dal punto di vista grafico che dei contenuti, in risposta alle rinnovate esigenze dei turisti e secondo il “look and feel” distintivo dei nuovi portali KoobCamp ( www.koobcamp.com ). Quali sono le novità di Campeggi.it? Assistente di viaggio dei campeggiatori italiani da oltre un decennio, il nuovo Campeggi.it sposa il design responsive per adattarsi agli schermi dei moderni dispositivi connessi, come smartphone e tablet utilizzati anche in viaggio, ed offre utili mappe interattive per la ricerca dei campeggi da desktop.

Con la nuova versione di Campeggi.it, inoltre, aumentano le possibilità di trovare il camping ideale per le vacanze: insieme ai campeggi italiani, sono ora presenti le strutture en plein air di Francia, Spagna, Croazia, Grecia, Portogallo, Montenegro, Svizzera e Austria. Ad accompagnare i campeggiatori nella ricerca delle strutture, ci sono i nuovi filtri per servizi (Animazione, Ristorante, Piscina, Glamping, Accessibile ai Disabili, ecc.) e per interessi (Mare, Lago, Montagna, Isole, Città d’Arte, ecc.), oltre ai suggerimenti e alle guide di viaggio con utili consigli sui punti di interesse delle nazioni, delle regioni e delle zone turistiche. Per chi si lascia guidare dalle promozioni, Campeggi.it offre anche l’opportunità di navigare tra le offerte dei singoli campeggi e tra quelle presenti nelle diverse regioni. Novità interessano anche le schede informative dei campeggi, il “cuore” di Campeggi.it e dei portali KoobCamp, ora più leggibili e ricche di informazioni aggiornate per consentire ai turisti di trovare con facilità descrizioni, immagini, servizi, convenzioni e contatti diretti delle strutture.