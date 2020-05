Abbandonano fazzoletti e rifiuti dopo la camporella: sdegno sui social

Mercoledì mattina 27 maggio in Via Ai Paludei, lungo il percorso ciclopedonale che collega l'argine di Oderzo a quello di Gorgo al Monticano, i residenti della zona hanno trovato diversi fazzoletti e rifiuti abbandonati in mezzo al camminamento e alla vegetazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La vicenda ha sollevato un piccolo caso sui gruppi social dell'Opitergino-mottense, provocando reazioni di sdegno e indignazione per l'abbandono dei rifiuti nel bel mezzo di un percorso naturalistico frequentato da decine di famiglie con bambini e podisti. Chi è andato a ripulire l'area ha fotografato e condiviso sui social le immagini del ritrovamento, accusando dell'accaduto una coppia di innamorati che, dopo essersi appartati nei campi, se ne sarebbero andati inquinando l'area con decine di fazzoletti e salviette umidificate. «Volevo avvisarli - ha scritto l'autore della segnalazione - che una di queste sere gli faccio una sorpresa così magari si ricordano di portarsi un sacchetto per il post bidet! E' così difficile il rispetto per la natura e per gli altri?» I residenti della zona chiedono più rispetto per il percorso naturalistico di Via Ai Paludei mentre, per il momento, i due focosi eco-vandali innamorati restano a piede libero.