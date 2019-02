Testimoni di Geova nel mirino: recapitata busta con minacce e un bossolo di pistola

Testimoni di Geova nel mirino a Cappella Maggiore. Sabato sera nella cassetta della posta della "Sala del regno dei testimoni di Geova" di via Livel è stato trovato un piccolo cartoncino con una scritta minacciosa e una cartuccia di pistola calibro 7.62. La missiva era indirizzata ad un 58enne di Orsago, che si è poi rivolto ai carabinieri di Cordignano per sporgere denuncia. Ad indagare sulla vicenda sono ora i carabinieri di Vittorio Veneto: non si esclude per ora nessuna ipotesi. Il sindaco di Cappella Maggiore, Vincenzo Traetta, da noi interpellato, ha riferito di non essere stato a conoscenza dell'episodio. «La loro è una presenza discreta»: spiega il primo cittadino.