Razzia di moto, colpo dei ladri da "Rebuschi motors"

CARBONERA Ladri in azione nella notte tra giovedì e venerdì a Carbonera, in via Gentilin, presso il negozio "Rebuschi Motors". Ignoti, dopo aver forzato la porta d'ingresso, sono penetrati all'interno dell'attività di proprietà di Ivan Rebuschi e hanno trafugato diverse moto per un bottino complessivo di diverse decine di migliaia di euro. Il blitz è avvenuto alle 3 del mattino circa. Sul posto sono intervenuti carabinieri del nucleo radiomobile e di Silea e le volanti della polizia. Le indagini sono a cura della polizia.