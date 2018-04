Delusione amorosa, 20enne tenta il suicidio ma viene salvato

CASTELFRANCO VENETO Affranto per una forte delusione amorosa, ha tentato di togliersi la vita. Questa la drammatica vicenda che ha visto come protagonista, qualche giorno fa, un 20enne della Castellana. Il giovane, afferrato un coltello da cucina all'interno della sua abitazione, si è pugnalato all'addome, ferendosi. Il 20enne è stato subito trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco dove si trova ricoverato: non è fortunatamente in pericolo di vita.